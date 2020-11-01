Euro
9.77
Dolar
8.35
BIST 100
1,112.37
Altın
1,884.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AA muhabiri Tezcan Ekizler, CEP yayınını gerçekleştiriyor
logo
Türkiye

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Afetzedelerimiz için yer sıkıntımız yok

Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AFAD tarafından kurulan çadırların doluluk oranının yüzde 65 olduğunu belirtti.

İsa Toprak   | 01.11.2020
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Afetzedelerimiz için yer sıkıntımız yok

Ankara

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen afetzedelerin barınması için yer sıkıntısının bulunmadığını bildirdi.

Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AFAD tarafından kurulan çadırların doluluk oranının yüzde 65 olduğunu belirtti.

Yurtlar, kamu misafirhaneleri ve tesislerde yeterince boş yer bulunduğunu kaydeden Çataklı, "Afetzedelerimiz için yer sıkıntımız yok. Bütün imkanlarımızla misafir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 700 bini geçti
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 106 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 236 bini geçti
İran'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 25 eyalete giriş-çıkışlar yasaklandı

Benzer haberler

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Afetzedelerimiz için yer sıkıntımız yok

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Afetzedelerimiz için yer sıkıntımız yok

Türk Telekom'dan depremzedelere destek

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İzmir'deki deprem sonrası psikososyal destek ekiplerimizle çocuklarımız için sahadayız

İzmir'de deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazındaki kurtarma çalışmasına ara verildi

İzmir'de deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazındaki kurtarma çalışmasına ara verildi

Gazzeliler, İzmir depremi dolayısıyla Türkiye'yle dayanışma gösterisi düzenledi

Gazzeliler, İzmir depremi dolayısıyla Türkiye'yle dayanışma gösterisi düzenledi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif son yolculuğuna uğurlandı

Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif son yolculuğuna uğurlandı