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İçişleri Bakanlığı: Sosyal mesafe kuralını ihlal eden 3205 kişiye idari/adli işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması öncesindeki denetimlerde, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 3205 kişi hakkında idari/adli işlem uygulandı." denildi.

Cankut Taşdan   | 23.04.2020
İçişleri Bakanlığı: Sosyal mesafe kuralını ihlal eden 3205 kişiye idari/adli işlem uygulandı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması öncesindeki denetimlerde, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 3205 kişi hakkında idari/adli işlem uygulandı. Denetimlerde, 20 yaş altı 2 bin 424, 65 yaş üstü 805 kişi hakkında idari ve adli işlem uygulandı." denildi.

İçişleri Bakanlığının denetimlerinde, süresiz kapatılma kuralını ihlal eden, çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten, sosyal mesafe kuralını uygulamayan 326 iş yerine idari/adli işlem uygulandı.

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