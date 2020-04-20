Euro
7.54
Dolar
6.94
BIST 100
98,945.88
Altın
1,692.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince ekmek dağıtımının valilikler koordinasyonunda olmasının önemi anlatan animasyon hazırladı.

Cemil Murat Budak   | 20.04.2020
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı

Ankara

Bakanlığın Twitter hesabından yayınlanan animasyonda, ekmek dağıtımının valiliklerin koordinasyonunda olduğundan her haneye eşit sayıda ekmek dağıtılacağı vurgulandı.

Koordinasyonun valiliklerce sağlanmadığında ise dağıtıcıların evlere eşit miktarda ekmek ulaştıramayacağına işaret edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kazakistan, Kovid-19'la mücadelede komşularına desteği sürdürüyor
İngiltere'deki 337 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi
Kanada’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1648’e çıktı
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında test kapasitesi krizi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 20 bini aştı

Benzer haberler

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı

Market ve hallerde ürün tedarikine başlandı

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmasıyla bir terörist daha teslim oldu

'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında 8 bin 893 kişiye idari ve adli işlem yapıldı

'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında 8 bin 893 kişiye idari ve adli işlem yapıldı
'Saygı nöbetçisi' polisler de maske taktı

'Saygı nöbetçisi' polisler de maske taktı
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 31 ilde denetimler yapılacak

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 31 ilde denetimler yapılacak