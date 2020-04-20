İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince ekmek dağıtımının valilikler koordinasyonunda olmasının önemi anlatan animasyon hazırladı.
Ankara
Bakanlığın Twitter hesabından yayınlanan animasyonda, ekmek dağıtımının valiliklerin koordinasyonunda olduğundan her haneye eşit sayıda ekmek dağıtılacağı vurgulandı.
Ekmek dağıtımı 🥖— T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) April 20, 2020
Valilik koordinasyonunda OLUNCA
Valilik koordinasyonunda OLMAYINCA
👇 pic.twitter.com/RAETVEYhBE
Koordinasyonun valiliklerce sağlanmadığında ise dağıtıcıların evlere eşit miktarda ekmek ulaştıramayacağına işaret edildi.
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