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İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta bir terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 06.10.2020
İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta bir terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmelerin devam ettiği, ikna yoluyla bir teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları neticesinde teslim olan teröristin, 2015 yılında örgüte katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, teslim olan teröristle birlikte yıl başından bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısının 173'e yükseldiği kaydedildi.

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