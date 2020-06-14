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İçişleri Bakanlığı: Siirt'te bir terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt'te İl Jandarma Komutanlığınca devam eden hava destekli operasyonda bir teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 14.06.2020
İçişleri Bakanlığı: Siirt'te bir terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığı, Siirt'te İl Jandarma Komutanlığınca devam eden hava destekli operasyonda bir teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Eruh Ciraf mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyon sürüyor.

Operasyonda bir terörist daha etkisiz hale getirildi.

Böylelikle Ciraf mevkisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e, son iki günde iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 8'e yükseldi.

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Öte yandan sabah saatlerinde kamuoyuna duyurulan, Faraşin bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristle çok sayıda silah, mühimmat, yaşamsal malzeme ve örgüte ait döküman ele geçirildi.

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