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İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağ bölgesinde jandarma ve emniyet güçlerince yapılan operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 31.07.2020
İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağ (Ciraf Dağı) bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği belirtildi.

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