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İçişleri Bakanlığı: PYD/YPG mensubu 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT'in ortak ikna çalışması sonucu PYD/YPG mensubu 3 terörist bugün güvenlik güçlerine teslim oldu." ifadelerine yer verdi.

Aykut Karadağ   | 02.05.2020
İçişleri Bakanlığı: PYD/YPG mensubu 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Ankara
İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT'in ortak ikna çalışması sonucu PYD/YPG mensubu 3 terörist bugün güvenlik güçlerine  teslim oldu." ifadelerine yer verdi.

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