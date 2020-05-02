İçişleri Bakanlığı: PYD/YPG mensubu 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT'in ortak ikna çalışması sonucu PYD/YPG mensubu 3 terörist bugün güvenlik güçlerine teslim oldu." ifadelerine yer verdi.
Ankara
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