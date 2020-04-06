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İçişleri Bakanlığı: Provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 229 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımı yaptığı belirlenen 616 şüpheli şahıstan 229'unun yakalandığını bildirdi.

Aylin Dal   | 06.04.2020
İçişleri Bakanlığı: Provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 229 kişi yakalandı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımı yaptığı belirlenen 616 şüpheli şahıstan 229'unun yakalandığını bildirdi. 

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