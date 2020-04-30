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Türkiye

İçişleri Bakanlığı: PKK'nın sözde Çemçe Grubu imha edildi

İçişleri Bakanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7'ye yükseldiğini, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe Grubu'nun imha edildiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 30.04.2020
İçişleri Bakanlığı: PKK'nın sözde Çemçe Grubu imha edildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerince dün başlatılan operasyonun tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda, 3 terörist daha etkisiz hale getirilmiş olup, son iki günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükselmiştir. Teröristlerle, 3 M-16, bir kalaşnikof marka piyade tüfeği, bir Bixi, bir Dragunov (kanas) keskin nişancı tüfeği, 2 tabanca, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığınca bölgede devam eden operasyonlar tamamlanmıştır. Kasım 2019 tarihinde aynı bölgede etkisiz hale getirilen 3 teröristle birlikte Kars'ın Kağızman kırsalında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe Grubu imha edilmiştir."

"Allah kahramanlarımızı muhafaza etsin"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kars'ta yapılan operasyonu değerlendirdi.

Bakan Soylu, "Kahraman jandarmamız iki günde, Kars Kağızman'da yaptığı operasyonda PKK'lı 7 teröristi etkisiz hale getirerek Çemçe Grubunu tamamen yok etmiştir. Allah kahramanlarımızı muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

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