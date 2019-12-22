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İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK'lı 4 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığından, PKK/KCK'lı 3 teröristin güvenlik güçlerince ikna edilerek, bir teröristin ise örgütten kaçarak Şırnak'ta teslim olduğu bildirildi.

Abdullah Yasin Güler   | 22.12.2019
İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK'lı 4 terörist teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından, PKK/KCK'lı 3 teröristin güvenlik güçlerince ikna edilerek, bir teröristin ise örgütten kaçarak Şırnak'ta teslim olduğu bildirildi.

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