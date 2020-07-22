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İçişleri Bakanlığı: Ocak ayından itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 116'ya yükseldi

İçişleri Bakanlığınca, 4 teröristin daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu, bugün ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 6'ya, 2020 Ocak ayından itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının da 116'ya yükseldiği bildirildi.

Cankut Taşdan   | 22.07.2020
İçişleri Bakanlığı: Ocak ayından itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 116'ya yükseldi

Ankara

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 4 teröristin daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu, bugün ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 6'ya, 2020 Ocak ayından itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının da 116'ya yükseldiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, emniyet ve jandarma kuvvetlerinin bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilerek, bu kapsamda Şırnak Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 4 teröristin daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi.

Açıklamda, böylelikle bugün ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 6'ya, 2020 Ocak ayından itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının ise 116'ya yükseldiği kaydedildi.

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