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İçişleri Bakanlığı: Kuzey Makedonya uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya uyruklu yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 10.03.2020
İçişleri Bakanlığı: Kuzey Makedonya uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade işlemleri devam ediyor.

Bu kapsamda Kuzey Makedonya uyruklu bir yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edildi.

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