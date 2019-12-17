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İçişleri Bakanlığı: Kosova uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığından, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadeleri kapsamında Kosova uyruklu 2 kişinin sınır dışı edildiği bildirildi.

Sertaç Bulur   | 17.12.2019
İçişleri Bakanlığı: Kosova uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadeleri kapsamında Kosova uyruklu 2 kişinin sınır dışı edildiği bildirildi.

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