İçişleri Bakanlığı: Kosova uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığından, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadeleri kapsamında Kosova uyruklu 2 kişinin sınır dışı edildiği bildirildi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadeleri kapsamında Kosova uyruklu 2 kişinin sınır dışı edildiği bildirildi.
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