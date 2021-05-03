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İçişleri Bakanlığı: Kırmızı, turuncu ve gri kategorideki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Aykut Karadağ   | 03.05.2021
İçişleri Bakanlığı: Kırmızı, turuncu ve gri kategorideki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Lice kırsalında 29 Nisan'da etkisiz hale getirilen 6 teröristten 3'ünün, kırmızı, turuncu ve gri kategoride arandığı belirtildi.

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