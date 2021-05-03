İçişleri Bakanlığı: Kırmızı, turuncu ve gri kategorideki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Lice kırsalında 29 Nisan'da etkisiz hale getirilen 6 teröristten 3'ünün, kırmızı, turuncu ve gri kategoride arandığı belirtildi.
Hafta başı haberlerimiz var⬇️— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) May 3, 2021
Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda 29 Nisan'da, 6️⃣ teröristin etkisiz olduğu operasyonda, teröristlerin;
➡️1'i Kırmızı-Sözde Orta Saha 3'lü Yürütmede
➡️1'i Turuncu
➡️1'i Gri
➡️1'i Sözde Amed Eyaleti Özel Güç Sorumlusu oldukları tespit edildi... https://t.co/oF6gMd3AfM
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