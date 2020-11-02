Euro
9.82
Dolar
8.44
BIST 100
1,133.59
Altın
1,892.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rıza Bey Apartmanı
logo
Türkiye

İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 189'a ulaştı

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olan PKK/KCK terör örgütü mensubu sayısının 189'a yükseldiğini bildirdi.

Hamdi Çelikbaş   | 02.11.2020
İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 189'a ulaştı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. 

Açıklamada, söz konusu teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan terör örgütü mensubu sayısının 189'a yükseldiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Almanya'da Kovid-19'a karşı yeni kısıtlayıcı tedbirler yürürlüğe girdi
İngiltere Başbakanı Johnson ikinci karantinada geç kalınmadığını savundu
Tiyatro ve sinema salonları için Sertifikasyon Programı uygulanacak
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 47 milyonu geçti

Benzer haberler

İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 189'a ulaştı

İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 189'a ulaştı

PKK'ya yönelik 'Yıldırım-10' operasyonu: Mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi

Ankara'da terör örgütü DEAŞ soruşturması: 7 gözaltı

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi