İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 189'a ulaştı
İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olan PKK/KCK terör örgütü mensubu sayısının 189'a yükseldiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Açıklamada, söz konusu teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan terör örgütü mensubu sayısının 189'a yükseldiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.