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İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Barış Gündoğan   | 20.11.2020
İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Teslim olan örgüt mensuplarından birinin 10 yıldır, diğerinin ise 3 yıldır örgütte bulunduğu ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Açıklamada, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısının 206'ya ulaştığı kaydedildi.

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