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İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmalarıyla 5 bölücü terör örgütü mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmalarıyla 5 bölücü terör örgütü mensubunun, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirdi.

Mümin Altaş   | 30.07.2020
İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmalarıyla 5 bölücü terör örgütü mensubu teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubunun Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik ikna çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar neticesinde Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 örgüt mensubu, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 122'ye yükseldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen başarılı ikna çalışmaları sayesinde gelecek günlerde de teslim olmaların artarak devam edeceği bildirildi.

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