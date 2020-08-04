Euro
8.17
Dolar
6.93
BIST 100
1,087.16
Altın
2,000.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İçişleri Bakanlığı: Halı sahaların açılmasına yönelik rehber hazırlama çalışmaları devam etmekte

İçişleri Bakanlığı, "Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından halı sahaların açılmasına yönelik rehber hazırlama çalışmaları devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

Mümin Altaş   | 04.08.2020
İçişleri Bakanlığı: Halı sahaların açılmasına yönelik rehber hazırlama çalışmaları devam etmekte

Ankara

İçişleri Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında halı sahaların açılmasıyla ilgili asılsız haberler yer aldığını, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından buna yönelik rehber hazırlama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda yaygın bir şekilde halı saha olarak adlandırılan tesislerin 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla açılacağına dair bazı basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine açıklama yapılması zaruretinin doğduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından halı sahaların açılmasına yönelik rehber hazırlama çalışmaları devam etmekte olup, halı sahaların faaliyetlerinde uymaları gereken rehber çalışmasının tamamlanmasını müteakip Bakanlığımızca halı sahaların faaliyetlerine dair İl Hıfzısssıhha Kurullarınca karar alınabilmesine yönelik valiliklere gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Asılsız haberlerin kaynağı olduğu anlaşılan Halı Saha Futbol Federasyonu, dernek statüsünde bir sivil toplum örgütü olup yetkili resmi bir spor federasyonu değildir. Adı geçen dernek yöneticileri hakkında Türk Ceza Kanu'nun 262. maddesi (Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi) kapsamında Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'da Kovid-19 vakalarındaki yükseliş nedeniyle tedbirler artırılıyor
Sağlık Bakanı Koca: Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi
Irak'ta son 24 saatte 83 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 159 bini geçti
Hollanda'da Kovid-19 vakaları bir haftada yüzde 95 arttı

Benzer haberler

İçişleri Bakanlığı: Halı sahaların açılmasına yönelik rehber hazırlama çalışmaları devam etmekte

İçişleri Bakanlığı: Halı sahaların açılmasına yönelik rehber hazırlama çalışmaları devam etmekte

İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 123'e ulaştı

PKK'nın Diyarbakır annelerinden rahatsızlığı teröristlerin ifadelerine yansıdı

İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmalarıyla 5 bölücü terör örgütü mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmalarıyla 5 bölücü terör örgütü mensubu teslim oldu
'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında 1473 şüpheli yakalandı

'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında 1473 şüpheli yakalandı