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İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova Alandüz bölgesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirildi.

Cankut Taşdan   | 12.08.2020
İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova Alandüz bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."

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