İçişleri Bakanlığı: Fransa uyruklu bir YTS ülkesine sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Fransa uyruklu bir yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda, Fransa uyruklu bir YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.