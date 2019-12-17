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İçişleri Bakanlığı: Fransa uyruklu bir YTS ülkesine sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Fransa uyruklu bir yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 17.12.2019
İçişleri Bakanlığı: Fransa uyruklu bir YTS ülkesine sınır dışı edildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, Fransa uyruklu bir YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.

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