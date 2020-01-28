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Türkiye

İçişleri Bakanlığı: Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 28.01.2020
İçişleri Bakanlığı: Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

Ankara

İçişleri Bakanlığı, Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi. 

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