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İçişleri Bakanlığı: Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini açıkladı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 19.12.2019
İçişleri Bakanlığı: Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

Ankara

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Bu çerçevede Fas vatandaşı YTS'nin bugün sınır dışı edildiği duyuruldu.

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