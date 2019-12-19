İçişleri Bakanlığı: Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini açıkladı.
Ankara
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Bu çerçevede Fas vatandaşı YTS'nin bugün sınır dışı edildiği duyuruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.