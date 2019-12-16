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İçişleri Bakanlığı: Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 16.12.2019
İçişleri Bakanlığı: Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü hatırlatıldı.

Bu kapsamda Fas vatandaşı YTS'nin sınır dışı edildiği vurgulandı.

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