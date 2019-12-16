İçişleri Bakanlığı: Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü hatırlatıldı.
Bu kapsamda Fas vatandaşı YTS'nin sınır dışı edildiği vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.