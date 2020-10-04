Euro
9.11
Dolar
7.78
BIST 100
1,145.03
Altın
1,903.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'ın Lice kırsalında 1 terörist ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'da 1 teröristin daha ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi.

İsa Toprak   | 04.10.2020
İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'ın Lice kırsalında 1 terörist ölü ele geçirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Dün ölü ele geçirilen 3 teröristin yanı sıra bugün bir teröristin daha etkisiz hale getirildiğine değinilen açıklamada, operasyonun devam ettiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump'ın doktoru Conley: Başkan'ın sağlığı iyiye gidiyor, yarın taburcu edebiliriz
Türkiye'de son 24 saatte 1429 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 214 bin 280'e yükseldi
İran'da son 24 saatte 211 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İran'ın başkenti Tahran'da vaka artışları kısıtlamaları geri getirdi

Benzer haberler

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'ın Lice kırsalında 1 terörist ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'ın Lice kırsalında 1 terörist ölü ele geçirildi

'HAYDİ' uygulaması sayesinde 1649 asıllı ihbara müdahale edildi

Şırnak'ta patlayıcıyla yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı

Aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik adımlar verilere olumlu yansıdı

Aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik adımlar verilere olumlu yansıdı
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Ovacık kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Ovacık kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi