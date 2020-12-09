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İçişleri Bakanlığı: DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

İçişleri Bakanlığından, "DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken biri PKK'lı 3 göçmen kaçakçısıyla yakalandı." açıklaması yapıldı.

Muhammed Boztepe   | 09.12.2020
İçişleri Bakanlığı: DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken biri PKK'lı 3 göçmen kaçakçısıyla yakalandı." ifadesi kullanıldı.

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