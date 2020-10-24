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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi’nde düzenlenen AFAD Türkiye Acil Müdahale Planı çerçevesinde oluşturulan Çalışma Grupları toplantısında konuşuyor.
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Türkiye

İçişleri Bakanlığı: Bu yıl 1 milyon 20 bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte/kaçak içki ele geçirildi

Emniyet ve jandarma birimlerince bu yıl düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 20 bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte/kaçak içki ele geçirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 24.10.2020
İçişleri Bakanlığı: Bu yıl 1 milyon 20 bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte/kaçak içki ele geçirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığı, son günlerde meydana gelen sahte içkiden kaynaklı ölümlerle ilgili yakalanan 100 şüpheliden 40'ının tutuklandığını bildirdi.

Emniyet ve jandarma birimlerince bu yıl düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 20 bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte/kaçak içki ele geçirildi.

Emniyet ve jandarma ekipleri, 5-23 Ekim'deki operasyonlarda 161 bin 62 litre ile 6 bin 102 şişe sahte içki ele geçirdi.

Sahte içkilerin marketlerde satılan yüzey temizleyicilerden ve metanol oranı yüksek etil alkol etiketli ürünlerden üretildiği tespit edildi.

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