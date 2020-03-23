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İçişleri Bakanlığı: Bingöl'de 'Kapan-9 Karer Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de 1020 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-9 Karer Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 23.03.2020
İçişleri Bakanlığı: Bingöl'de 'Kapan-9 Karer Operasyonu' başlatıldı Fotoğraf: Muhammed Boztepe/AA

Ankara

İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de 1020 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-9 Karer Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişleri engelleyerek, takviye edilmesini önlemek amacıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan "Kapan-9 Karer Operasyonu"na, İl Jandarma Komutanlığında görevli 1020 jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat, güvenlik korucusu, 68 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın da vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdürüldüğü vurgulandı.


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