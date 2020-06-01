Euro
7.57
Dolar
6.81
BIST 100
106,828.40
Altın
1,734.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İçişleri Bakanlığı: Batman'da terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Batman'da düzenlenen operasyonda terör örgütünün cephaneliğinin ele geçirildiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 01.06.2020
İçişleri Bakanlığı: Batman'da terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Batman İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütüne ait silah ve mühimmatın gizlendiği bilgisi üzerine Kozluk ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi. 

Operasyonda kayalıkların altına saklanmış çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 300 bini geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 106 bin 241'e yükseldi
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 962'ye yükseldi
Kovid-19 hastası Türk vatandaşı ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi
Sağlık Bakanlığından sağlık kurumlarında Kovid-19 tedbirleri

Benzer haberler

İçişleri Bakanlığı: Batman'da terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı: Batman'da terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: İddiaların aksine Türkiye'de işkence olmadığı uluslararası kararlarda mevcut

AŞTİ'de seyahat sınırlamasının kaldırılmasının ardından yoğunluk yaşandı

Sokağa çıkma kısıtlaması kararına uymayan 9 bin 877 kişiye işlem yapıldı

Sokağa çıkma kısıtlaması kararına uymayan 9 bin 877 kişiye işlem yapıldı
İçişleri Bakanlığı: Finlandiya uyruklu 12 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı: Finlandiya uyruklu 12 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
15 ildeki seyahat kısıtlaması bugün gece sona erecek

15 ildeki seyahat kısıtlaması bugün gece sona erecek