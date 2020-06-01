İçişleri Bakanlığı: Batman'da terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, Batman'da düzenlenen operasyonda terör örgütünün cephaneliğinin ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Batman İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütüne ait silah ve mühimmatın gizlendiği bilgisi üzerine Kozluk ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi.
Operasyonda kayalıkların altına saklanmış çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Bölgedeki operasyonlar sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.