İçişleri Bakanlığı: Almanya vatandaşı 3 terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Almanya vatandaşı 3 yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığı, Almanya vatandaşı 3 yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü hatırlatıldı.
Bu kapsamda Almanya vatandaşı 3 YTS'nin sınır dışı edildiği vurgulandı.
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