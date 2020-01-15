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İçişleri Bakanlığı: Almanya vatandaşı 3 terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Almanya vatandaşı 3 yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 15.01.2020
İçişleri Bakanlığı: Almanya vatandaşı 3 terörist sınır dışı edildi

Ankara

İçişleri Bakanlığı, Almanya vatandaşı 3 yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü hatırlatıldı.

Bu kapsamda Almanya vatandaşı 3 YTS'nin sınır dışı edildiği vurgulandı.


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