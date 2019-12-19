İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü bildirildi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda, Almanya uyruklu YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.