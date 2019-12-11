İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığından, Almanya uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiği bildirildi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda, Almanya uyruklu 2 YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.