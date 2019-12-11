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İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığından, Almanya uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiği bildirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 11.12.2019
İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, Almanya uyruklu 2 YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.

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