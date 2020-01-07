İçişleri Bakanlığı: ABD'li yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, ABD uyruklu bir yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığı, ABD uyruklu bir yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda bugün, ABD'li bir YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.