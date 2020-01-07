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İçişleri Bakanlığı: ABD'li yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, ABD uyruklu bir yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 07.01.2020
İçişleri Bakanlığı: ABD'li yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

Ankara

İçişleri Bakanlığı, ABD uyruklu bir yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda bugün, ABD'li bir YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.

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