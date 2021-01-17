İçişleri Bakanlığı: 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "28 yıldır PKK'da faaliyet yürüten örgüt mensubunun da arasında bulunduğu 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "28 yıldır PKK'da faaliyet yürüten örgüt mensubunun da arasında bulunduğu 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
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