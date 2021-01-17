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İçişleri Bakanlığı: 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "28 yıldır PKK'da faaliyet yürüten örgüt mensubunun da arasında bulunduğu 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

Muhammed Boztepe   | 17.01.2021
İçişleri Bakanlığı: 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "28 yıldır PKK'da faaliyet yürüten örgüt mensubunun da arasında bulunduğu 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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