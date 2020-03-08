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İçişleri Bakanlığı: 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığından, 4 teröristin ikna yoluyla, 1 teröristin ise örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Abdullah Yasin Güler   | 08.03.2020
İçişleri Bakanlığı: 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda fiziki ve ideolojik kırılmalar yaşayan, moral ve motivasyon kaybı her geçen gün artan örgütte çözülmeler hızlandı. Terör örgütünden kaçışlar ve teslim olmalar son yılların en üst seviyesine ulaştı.

Emniyet ve Jandarma birimlerinin ikna çalışmaları kapsamında 4 terörist ikna yoluyla 1 terörist de örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Öte yandan, 2020'de şu ana kadar ikna yoluyla güvenlik güçlerine sığınan terörist sayısının 55 olduğu kaydedildi.

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