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İçişleri Bakanlığı 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin illere genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı, 30 Nisan saat 24.00 ile 3 Mayıs saat 24.00 arasında 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin illere genelge gönderdi.

Orhan Onur Gemici   | 28.04.2020
İçişleri Bakanlığı 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin illere genelge gönderdi

Ankara

İçişleri Bakanlığı, 30 Nisan saat 24.00 ile 3 Mayıs saat 24.00 arasında 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin illere genelge gönderdi.

Genelgede,"1 Mayıs'ta market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Bu iş yerleri, 2 ve 3 Mayıs'ta kapalı olacak." ifadesine yer verildi.

Genelgede, "Ramazan ayı münasebetiyle 30 Nisan perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi." denildi.

Genelgede, "Vatandaşlar 1 Mayıs'ta araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidebilecek." ifadeleri yer aldı.

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