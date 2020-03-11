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İçişleri Bakanlığı: 3 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığından, bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin ikna yoluyla, bir teröristin ise kaçarak teslim olduğu bildirildi.

Mehmet Tosun   | 11.03.2020
İçişleri Bakanlığı: 3 terörist teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, emniyet ve Jandarmanın çalışmasıyla bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin ikna yoluyla, bir teröristin ise kaçarak teslim olduğu bildirildi.

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