İçişleri Bakanlığı: 3 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığından, bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin ikna yoluyla, bir teröristin ise kaçarak teslim olduğu bildirildi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, emniyet ve Jandarmanın çalışmasıyla bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin ikna yoluyla, bir teröristin ise kaçarak teslim olduğu bildirildi.
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