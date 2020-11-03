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İçişleri Bakanlığı: 3 örgüt mensubu Şırnak'ta ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "21 yıldır terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin aralarında olduğu 3 örgüt mensubu Şırnak'ta ikna yoluyla teslim oldu." denildi.

Muhammed Boztepe   | 03.11.2020
İçişleri Bakanlığı: 3 örgüt mensubu Şırnak'ta ikna yoluyla teslim oldu

Ankara
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "21 yıldır terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin aralarında olduğu 3 örgüt mensubu Şırnak'ta ikna yoluyla teslim oldu." denildi.

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