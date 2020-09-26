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İçişleri Bakanlığı: 26 Eylül 2020 tarihi itibarıyla yurt ve pansiyonlarda 2 bin 157 kişi izolasyon altında tutuluyor

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 26 Eylül 2020 tarihi itibarıyla yurt ve pansiyonlarda 2 bin 157 kişinin izolasyon altında tutulduğu bildirildi.

Ahmet Sertan Usul   | 26.09.2020
İçişleri Bakanlığı: 26 Eylül 2020 tarihi itibarıyla yurt ve pansiyonlarda 2 bin 157 kişi izolasyon altında tutuluyor

Ankara

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 26 Eylül 2020 tarihi itibarıyla yurt ve pansiyonlarda 2 bin 157 kişinin izolasyon altında tutulduğu bildirildi.

Koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerde 22 Ağustos'tan bu yana 378 ı̇şletmenı̇n faalı̇yetlerı̇ geçı̇cı̇ olarak durduruldu.

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