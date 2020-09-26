İçişleri Bakanlığı: 26 Eylül 2020 tarihi itibarıyla yurt ve pansiyonlarda 2 bin 157 kişi izolasyon altında tutuluyor
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 26 Eylül 2020 tarihi itibarıyla yurt ve pansiyonlarda 2 bin 157 kişinin izolasyon altında tutulduğu bildirildi.
Ankara
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 26 Eylül 2020 tarihi itibarıyla yurt ve pansiyonlarda 2 bin 157 kişinin izolasyon altında tutulduğu bildirildi.
Koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerde 22 Ağustos'tan bu yana 378 ı̇şletmenı̇n faalı̇yetlerı̇ geçı̇cı̇ olarak durduruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.