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Türkiye

İçişleri Bakanlığı: 22 Ağustos'tan bu yana 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi

İçişleri Bakanlığı, 22 Ağustos'tan bu yana yapılan 3 milyon 373 bin 336 denetim sonucu 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığının belirlendiğini açıkladı.

Sertaç Bulur   | 16.09.2020
İçişleri Bakanlığı: 22 Ağustos'tan bu yana 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi

Ankara

İçişleri Bakanlığı, 22 Ağustos'tan bu yana yapılan 3 milyon 373 bin 336 denetim sonucu 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığının belirlendiğini açıkladı.

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