İçişleri Bakanlığı: 22 Ağustos'tan bu yana 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi
İçişleri Bakanlığı, 22 Ağustos'tan bu yana yapılan 3 milyon 373 bin 336 denetim sonucu 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığının belirlendiğini açıkladı.
Ankara
İçişleri Bakanlığı, 22 Ağustos'tan bu yana yapılan 3 milyon 373 bin 336 denetim sonucu 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığının belirlendiğini açıkladı.
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