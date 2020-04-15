Euro
7.49
Dolar
6.89
BIST 100
96,050.85
Altın
1,718.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İçişleri Bakanlığı: 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Orhan Onur Gemici   | 15.04.2020
İçişleri Bakanlığı: 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle saat 15.00 itibarıyla 58 ildeki 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığını, 14 ildeki 41 yerleşim yerinde uygulanan karantina kararının ise kaldırıldığını bildirdi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede topyekun yürütülen mücadele kapsamında il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarından, yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınıyor ve bu kararlar titizlikle hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda, bugün saat 15.00 itibarıyla 58 ildeki, 3 ilçenin tamamı, 2 ilçenin merkezi, 6 belde, 85 mahalle, 115 köy ve 16 mezra olmak üzere toplam nüfusu 251 bin 726 olan 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanıyor.

Öte yandan, 14 ildeki 41 yerleşim yerinde uygulanan karantina kararı kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sanofi ve GSK, Kovid-19'a karşı aşı geliştirmek için iş birliği yaptı
IMF'den 'Mali dengeler kötüleşecek' uyarısı
Eski MI6 Şefi: Çin dünyadan başta bilgi gizledi, sorumlu tutulmalı
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 134'e çıktı
Avrupa Parlamentosu mutfaklarını evsizler ve sağlık personeline açtı

Benzer haberler

TİKA'dan Kovid-19'la mücadele eden Lübnan'a tıbbi yardım

TİKA'dan Kovid-19'la mücadele eden Lübnan'a tıbbi yardım

Eski MI6 Şefi: Çin dünyadan başta bilgi gizledi, sorumlu tutulmalı

ABB Meclisi AK Parti ve MHP grubundan olağanüstü toplantı çağrısı

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 134'e çıktı

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 134'e çıktı
Yerli dezenfektan BOREL'in satışına yarın başlanacak

Yerli dezenfektan BOREL'in satışına yarın başlanacak
'Koronavirüs vakaları saptanan huzurevlerinde yayılımı önledik'

'Koronavirüs vakaları saptanan huzurevlerinde yayılımı önledik'