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İçişleri Bakanlığı: 1022 personelin katılımıyla 'Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarınca, 1022 personelin katılımıyla 'Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu' başlatıldı." denildi.

Fırat Taşdemir   | 03.09.2020
İçişleri Bakanlığı: 1022 personelin katılımıyla 'Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu' başlatıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarınca, 1022 personelin katılımıyla 'Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu' başlatıldı." denildi.

Açıklamada, "Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar 38 terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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