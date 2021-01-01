Euro
9.09
Dolar
7.44
BIST 100
1,476.72
Altın
1,898.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van'da sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da 112 Çağrı Merkezi'nde görev yapan sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Mesut Varol   | 01.01.2021
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van'da sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı

Van

Çaldıran ilçesindeki Tavşantepe Üs Bölgesi ziyaretinin ardından kent merkezine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Emniyet Müdürlüğü'nün yapımı tamamlanan yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Ardından Edremit ilçesindeki 112 Çağrı Merkezi'ne geçen Soylu, burada kolu incinen 15 yaşındaki Recep Etemboğa için gelen çağrıyı yanıtladı.

Bir süre çağrı merkezi personeliyle sohbet eden Soylu, telsiz aracılığıyla kentte görev yapan sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı.

"Aylardır yılmadan, yorulmadan hem milletimizin sağlığı hem de insanımızın geleceği için büyük gayret gösteren 112 ekiplerine teşekkür ediyorum" diyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Sizlere minnetlerimizi, yaptığınız hizmetlerden dolayı şükranlarımızı ifade etmek için arkadaşlarımızla beraber sizleri arayalım dedik. Gayretiniz, samimiyetiniz, millete dokunuşunuz inanınız ki hepimize moral vermekte, bizlere de büyük güç vermekte. Allah sabrınızı daim eylesin. İnşallah 2021 yılında bu musibetten hep birlikte kurtulacağız. Ama bilesiniz ki sağlık çalışanlarımızın bu gayretini ve samimiyetini aziz milletimiz ve gelecek nesillerimiz hiç bir zaman unutmayacak. Dualarımız sizinle."

Bakan Soylu'ya Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ da eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de nüfusun yüzde 10'dan fazlasına Kovid-19 aşısı yapıldı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 114 kişi hayatını kaybetti
Aşılamanın 28 gün arayla yapılması daha yüksek antikor sağlayacak
KKTC'de halk Kovid-19 aşısı olmaya sıcak bakıyor
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 57 bini geçti

Benzer haberler

Azerbaycanlılar, yeni yılın ilk gününde şehitliklere akın etti

Azerbaycanlılar, yeni yılın ilk gününde şehitliklere akın etti

Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van'da sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı

Google, yeni yılı 'doodle' ile kutladı

Google, yeni yılı 'doodle' ile kutladı
Van'da kurulacak Tekstilkent'e yatırımcılardan yoğun talep

Van'da kurulacak Tekstilkent'e yatırımcılardan yoğun talep
Sağlık çalışanları pandeminin gölgesinde yeni yılı karşıladı

Sağlık çalışanları pandeminin gölgesinde yeni yılı karşıladı