İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u anarak, "O, sadece bir şair değildi. Bir büyük milletin, sömürgeci dünyaya itirazını haykıran, milletin sesi olabilmiş bir vatanseverdi." dedi.

ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 82. yılında andı.

O, sadece bir şair değildi. Bir büyük Milletin, sömürgeci dünyaya itirazını haykıran, milletin sesi olabilmiş bir vatanseverdi. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve şükranla anıyoruz. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 27 de desembre de 2018

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "O, sadece bir şair değildi. Bir büyük milletin, sömürgeci dünyaya itirazını haykıran, milletin sesi olabilmiş bir vatanseverdi." ifadesini kullandı.

Soylu, Ersoy'u rahmet ve şükranla andığını kaydetti.

Muhabir: Orhan Onur Gemici