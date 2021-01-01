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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İdlib'de yapımı süren briket evleri inceledi

İçişleri Bakanı Soylu, Suriye'nin İdlib'de yapımı devam eden briket evlerde incelemede bulundu.

Erdal Türkoğlu,Eren Bozkurt   | 01.01.2021
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İdlib'de yapımı süren briket evleri inceledi

Hatay

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib bölgesinde AFAD koordinasyonunda yapımı devam eden briket evlerde incelemede bulundu.

Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi ve Türk Kızılay ekipleriyle İdlib'e gitti.

İdlib'de, AFAD koordinasyonunda yaptırılan briket evlerde yaşayan Suriyelileri ziyaret eden Soylu, aile bireyleriyle bir süre konuştu, çocuklara oyuncak ve çikolata dağıttı. Soylu, Suriyeli ailelere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da iletti.

Yapımı devam eden briket evleri inceleyen Soylu, yetkililerden inşa süreciyle ilgili bilgi aldı.

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