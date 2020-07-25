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İçişleri Bakanı Soylu'nun başkanlık ettiği Mersin'deki güvenlik toplantısı bitti

Mersin'de, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısı tamamlandı.

Sezgin Pancar   | 25.07.2020
İçişleri Bakanı Soylu'nun başkanlık ettiği Mersin'deki güvenlik toplantısı bitti

Mersin

Mersin'de, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısı tamamlandı.

Valilik toplantı salonundaki programa Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Vali Ali İhsan Su, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Oğuz Bavbek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve ilgililer katıldı.

Basına kapalı şekilde yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda Soylu'nun yetkililerden bilgi aldığı öğrenildi.

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