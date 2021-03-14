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İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi Servet Soylu son yolculuğuna uğurlanıyor

Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Sefa Mutlu   | 14.03.2021
İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi Servet Soylu son yolculuğuna uğurlanıyor

İstanbul

Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı öncesi çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Servet Soylu'nun cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra iş, sanat, siyaset camiasından çok sayıda kişi cenazeye çelenk gönderdi.

Servet Soylu'nun cenazesi musallaya konulduktan sonra camide Kur'an-ı Kerim tilaveti başladı.

Öte yandan Gaziosmanpaşa'da birçok billboarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya başsağlığı mesajı yansıtıldı.

Servet Soylu'nun cenazesi, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedilecek.

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