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TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı seçimi için toplandı
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Türkiye

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'uyuşturucuya geçit yok' mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuya geçit vermediklerini belirterek, "Sadece son 15 günde Diyarbakır Lice'de yaklaşık 32 milyon kök kenevir, 3,7 ton esrar yakalandı." ifadelerini kullandı.

Muhammed Boztepe   | 07.07.2020
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'uyuşturucuya geçit yok' mesajı

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik düzenlenen operasyonlara dikkati çekti. 

Bakan Soylu, "Uyuşturucuya geçit yok. Sadece son 15 günde Diyarbakır Lice'de yaklaşık 32 milyon kök kenevir, 3,7 ton esrar yakalandı. Jandarmamızı tebrik ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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