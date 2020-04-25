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İçişleri Bakanı Soylu'dan fırıncılara teşekkür

İçişleri Bakanı Soylu, Kovid-19 tedbirlerine uyan fırıncılara, "Salgınla mücadelede sokağa çıkmanın sınırlandırıldığı günlerde yaptıkları hizmetlere ve Ramazan ayında belirtilen kurallara riayet eden tüm fırıncılarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Orhan Onur Gemici   | 25.04.2020
İçişleri Bakanı Soylu'dan fırıncılara teşekkür

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyan fırıncılara teşekkür etti.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgınla mücadelede sokağa çıkmanın sınırlandırıldığı günlerde yaptıkları hizmetlere ve #Ramazan ayında belirtilen kurallara riayet eden tüm fırıncılarımıza teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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