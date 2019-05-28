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Türkiye

İçişleri Bakanı Soylu: Yılbaşından bugüne kadar 433 teröristi etkisiz hale getirdik

İçişleri Bakanı Soylu, yılbaşından bugüne kadar sadece Türkiye'nin içerisinde 433 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Kaan Bozdoğan   | 28.05.2019
İçişleri Bakanı Soylu: Yılbaşından bugüne kadar 433 teröristi etkisiz hale getirdik

İstanbul

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bugüne kadar sadece Türkiye'nin içerisinde 433 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Soylu, "Şimdi dağlarda 600'ün az üzerinde terörist kaldı. Bu kadar basit. Nereden geldik? 1990 ile 2000'li yıllarda 12-15 bin terörist vardı. PKK denilen terör örgütünün adı bir daha anılmayacak, öyle darbeler indiriyoruz, indirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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