Euro
8.51
Dolar
7.06
BIST 100
1,527.17
Altın
1,811.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İçişleri Bakanı Soylu tüm şirketleri ilk kez 2020'de kar eden POLSAN'ı tebrik etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "FETÖ'nün istismar edip içini boşaltmaya çalıştığı Polis Sandığı POLSAN, 15 Temmuz sonrası göğsümüzü kabartıyor" dedi.

Hamdi Çelikbaş   | 07.02.2021
İçişleri Bakanı Soylu tüm şirketleri ilk kez 2020'de kar eden POLSAN'ı tebrik etti

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Bakım ve Yardım Sandığına (POLSAN) bağlı tüm şirketlerin ilk kez 2020'de kar ettiğini duyurarak, "FETÖ'nün istismar edip içini boşaltmaya çalıştığı Polis Sandığı POLSAN, 15 Temmuz sonrası göğsümüzü kabartıyor." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yayımladığı kutlama mesajında, POLSAN'ın 2020 yılı bilançosuna ait verilerini aktararak, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün istismar edip içini boşaltmaya çalıştığı Polis Sandığı POLSAN, 15 Temmuz sonrası göğsümüzü kabartıyor. POLSAN'da tüm şirketler, ilk kez 2020 yılında kar ettiler. 2020 yılında POLSAN toplam 305 milyon lira kar etti. POLSAN'ın değeri iki yılda yüzde 52 varlık artışıyla 2,1 milyar liraya ulaştı."

POLSAN'ın üye sayısının şubatta 100 bini aştığını belirten Soylu, POLSAN'ın hem Türkiye için hem de Emniyet Teşkilatı çalışanları için büyümeye devam edeceğini vurgulayarak, tebriklerini sundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de Kovid-19'a karşı aşılama hızı yarı yarıya düştü
Afganistan Hindistan'dan, Kamboçya Çin'den ilk doz Kovid-19 aşılarını aldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 473 bini geçti
AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısı, Güney Afrika'da ortaya çıkan türe karşı daha az etkili
Kovid-19 laboratuvarında virüsün tespiti için zamanla yarışıyorlar

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Soylu tüm şirketleri ilk kez 2020'de kar eden POLSAN'ı tebrik etti

İçişleri Bakanı Soylu tüm şirketleri ilk kez 2020'de kar eden POLSAN'ı tebrik etti

İletişim Başkanı Altun: 7 Şubat MİT Krizi, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla bertaraf edildi

FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası' üzerinden 9 yıl geçti

OHAL Komisyonu, FETÖ'nün mahrem yapılanması ve yöntemlerini 2020 Faaliyet Raporu'nda anlattı

OHAL Komisyonu, FETÖ'nün mahrem yapılanması ve yöntemlerini 2020 Faaliyet Raporu'nda anlattı
TBMM Başkanı Şentop: Arnavutluk’ta FETÖ'ye ilişkin kara para aklama soruşturması yürütülüyor

TBMM Başkanı Şentop: Arnavutluk’ta FETÖ'ye ilişkin kara para aklama soruşturması yürütülüyor
Mersin'de FETÖ operasyonunda yakalanan 3 muvazzaf asker tutuklandı

Mersin'de FETÖ operasyonunda yakalanan 3 muvazzaf asker tutuklandı